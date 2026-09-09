Sosyal medya şovları pahalıya patladı! Bakan Gürlek: Perde olamayacak
Sosyal medya şovları pahalıya patladı! Bakan Gürlek: Perde olamayacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, lüks yaşam ve gösterişli paylaşımlarla suç gelirlerini aklamaya çalışan mizansenlere karşı adli makamların kararlılıkla hareket ettiğini açıkladı. 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı M.F.T.'nin tutuklandığını, A.H.K. hakkında da gözaltı ve el koyma işlemi uygulandığını duyuran Gürlek, sanal şöhretin suçun ve yasa dışı gelirlerin üzerini örtemeyeceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:26
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, vatandaşların huzurunu zedeleyen, toplumda korku oluşturan paylaşımlar ile suç gelirlerini meşru göstermeye çalışan mizansenlere karşı adli makamların kararlılıkla hareket ettiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, kamuoyuna yansıyan iki ayrı soruşturmayı örnek göstererek; sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T.'nin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali incelemeler neticesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını kaydetti.
Benzer şekilde gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını aktardı.
Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri kurgularla suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye çalışanların titizlikle incelendiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde mali ve teknik incelemeleri sürdürdüğünü ifade etti. Gürlek, "Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" dedi.
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Sosyal medya şovları pahalıya patladı! Bakan Gürlek: Perde olamayacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, lüks yaşam ve gösterişli paylaşımlarla suç gelirlerini aklamaya çalışan mizansenlere karşı adli makamların kararlılıkla hareket ettiğini açıkladı. 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı M.F.T.'nin tutuklandığını, A.H.K. hakkında da gözaltı ve el koyma işlemi uygulandığını duyuran Gürlek, sanal şöhretin suçun ve yasa dışı gelirlerin üzerini örtemeyeceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, vatandaşların huzurunu zedeleyen, toplumda korku oluşturan paylaşımlar ile suç gelirlerini meşru göstermeye çalışan mizansenlere karşı adli makamların kararlılıkla hareket ettiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, kamuoyuna yansıyan iki ayrı soruşturmayı örnek göstererek; sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T.'nin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali incelemeler neticesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını kaydetti.
Benzer şekilde gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını aktardı.
Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri kurgularla suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye çalışanların titizlikle incelendiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde mali ve teknik incelemeleri sürdürdüğünü ifade etti. Gürlek, "Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" dedi.
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