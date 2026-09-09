Soruşturmada yeni gelişme! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak
Soruşturmada yeni gelişme! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 09:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedilmişti.
ÖLÜMÜ 15 YILDIR TARTIŞMA KONUSU
MİT'in eski bir yöneticisi olan Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Kozinoğlu, ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası tartışma konusu olmuştu.
Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı.
Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.
Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.
KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Kaşif Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.
Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.
Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaşif Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.
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Soruşturmada yeni gelişme! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedilmişti.
ÖLÜMÜ 15 YILDIR TARTIŞMA KONUSU
MİT'in eski bir yöneticisi olan Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Kozinoğlu, ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde yaşamını yitirmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası tartışma konusu olmuştu.
Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı.
Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre Kozinoğlu öldüğü gün, sabah önce duş aldı ardından koğuşuna geçti. Koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu, yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı.
Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre; merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürüldü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.
KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Kaşif Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.
Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildi.
Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaşif Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti.
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