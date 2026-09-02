Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı... 10 personel kayıp
Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı... 10 personel kayıp
Gemi kazasıyla ilgili yeni açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir' denildi. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuru yük gemisinin battığının değerlendirildiği, can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu ve içerisinde personelin tespit edilemediği açıklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 07:40
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 12:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Valilik tarafından kazaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır."
Açıklamada, çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunun tespit edildiği belirtildi.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MARMARA DENİZİ'NDE YAŞANAN GEMİ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığı kaydedildi.
Alınan acil durum sinyalinin araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirlendiğine ve Türk Radyo tarafından çağrı yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Saat 03.41'de ALSU tankeri kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mize saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2 bin 999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı belirtilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin, hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru ile bir helikopterin bulunduğu ve kazazede tankerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait serbest düşmeli can filikası dahil olmak üzere can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir."
MSB'DEN MARMARA DENİZİ'NDEKİ GEMİ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
TÜRK RADYO'DAN SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERE ACİL ÇAĞRI YAPILDI
Sektördeki arama kurtarma faaliyetleri hava ve denizden aralıksız sürerken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi:
"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."
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Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı! Biri battı... 10 personel kayıp
Gemi kazasıyla ilgili yeni açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir' denildi. Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuru yük gemisinin battığının değerlendirildiği, can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu ve içerisinde personelin tespit edilemediği açıklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Valilik tarafından kazaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır."
Açıklamada, çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunun tespit edildiği belirtildi.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MARMARA DENİZİ'NDE YAŞANAN GEMİ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığı kaydedildi.
Alınan acil durum sinyalinin araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirlendiğine ve Türk Radyo tarafından çağrı yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Saat 03.41'de ALSU tankeri kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'mize saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2 bin 999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı belirtilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin, hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru ile bir helikopterin bulunduğu ve kazazede tankerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait serbest düşmeli can filikası dahil olmak üzere can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir."
MSB'DEN MARMARA DENİZİ'NDEKİ GEMİ KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
TÜRK RADYO'DAN SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERE ACİL ÇAĞRI YAPILDI
Sektördeki arama kurtarma faaliyetleri hava ve denizden aralıksız sürerken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi:
"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."
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