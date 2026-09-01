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Şile açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Şile açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şile açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Şile Alacalı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şile Alacalı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Şile Limanı'nda emniyete alındı."

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