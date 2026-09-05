Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 08:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
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Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı
Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.
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