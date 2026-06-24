Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden seçildi
Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Sayıştay Başkanlığına mevcut Başkan Metin Yener yeniden seçildi. Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık’ın aday olduğu seçimde milletvekilleri gizli oy kullandı. Seçimin ardından açıklanan sonuçlar, Sayıştay’ın yeni dönemdeki yönetim yapısına ilişkin sürecin tamamlandığını ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 19:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Seçim öncesinde Genel Kurulda tasnif komisyonu oluşturuldu ve ardından oylama aşamasına geçildi. Milletvekillerinin isimleri tek tek okunurken oy verme işlemi gizli şekilde gerçekleştirildi.
Oy dağılımı açıklandı
TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimde toplam 289 milletvekili oy kullandı. Oylama sonucunda Metin Yener 272 oy alırken, Bahtiyar Sazlık 14 oyda kaldı.
Seçimde ayrıca 3 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı. Böylece Metin Yener, kullanılan oyların büyük bölümünü alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine seçildi.
Adaylar Genel Kurulda yarıştı
Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday gösterildi. Genel Kurulda gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda seçim süreci tamamlandı.
Sayıştay, kamu kaynaklarının kullanımını denetleyen ve denetim raporlarını TBMM’ye sunan yüksek denetim kurumu olarak görev yapıyor. Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından kurumun yeni dönemdeki çalışmaları takip edilecek.
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Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Sayıştay Başkanlığına mevcut Başkan Metin Yener yeniden seçildi. Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık’ın aday olduğu seçimde milletvekilleri gizli oy kullandı. Seçimin ardından açıklanan sonuçlar, Sayıştay’ın yeni dönemdeki yönetim yapısına ilişkin sürecin tamamlandığını ortaya koydu.
Seçim öncesinde Genel Kurulda tasnif komisyonu oluşturuldu ve ardından oylama aşamasına geçildi. Milletvekillerinin isimleri tek tek okunurken oy verme işlemi gizli şekilde gerçekleştirildi.
Oy dağılımı açıklandı
TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimde toplam 289 milletvekili oy kullandı. Oylama sonucunda Metin Yener 272 oy alırken, Bahtiyar Sazlık 14 oyda kaldı.
Seçimde ayrıca 3 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı. Böylece Metin Yener, kullanılan oyların büyük bölümünü alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine seçildi.
Adaylar Genel Kurulda yarıştı
Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday gösterildi. Genel Kurulda gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda seçim süreci tamamlandı.
Sayıştay, kamu kaynaklarının kullanımını denetleyen ve denetim raporlarını TBMM’ye sunan yüksek denetim kurumu olarak görev yapıyor. Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından kurumun yeni dönemdeki çalışmaları takip edilecek.
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