BB davasında bir önceki gün görülen duruşmada tahliye kararı verilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk hakkında savcılık yeniden tutuklama talebinde bulundu. Savcılığın tahliye kararına yönelik itirazını 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu bildirildi. İtirazın ardından mahkemenin vereceği karar sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Davanın bir önceki gün yapılan duruşmasında iddia makamı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise ara kararında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine hükmetti.
Savcılık yeniden tutuklama talep etti
Savcılık, tahliye kararlarının ardından Akyüz ve Öztürk hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu. İki sanık için verilen tahliye kararına 33. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edildi.
İtirazın değerlendirilmesinin ardından Akyüz ve Öztürk hakkındaki tahliye kararlarının hukuki durumuna ilişkin yeni kararın verilmesi bekleniyor.
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Savcılıktan İBB davasındaki tahliyelere itiraz
BB davasında bir önceki gün görülen duruşmada tahliye kararı verilen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk hakkında savcılık yeniden tutuklama talebinde bulundu. Savcılığın tahliye kararına yönelik itirazını 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu bildirildi. İtirazın ardından mahkemenin vereceği karar sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.
Davanın bir önceki gün yapılan duruşmasında iddia makamı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise ara kararında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine hükmetti.
Savcılık yeniden tutuklama talep etti
Savcılık, tahliye kararlarının ardından Akyüz ve Öztürk hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu. İki sanık için verilen tahliye kararına 33. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edildi.
İtirazın değerlendirilmesinin ardından Akyüz ve Öztürk hakkındaki tahliye kararlarının hukuki durumuna ilişkin yeni kararın verilmesi bekleniyor.
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