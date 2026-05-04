Şanlıurfa’da eğitime ara kararı hangi ilçeleri kapsıyor?
Şanlıurfa Valiliği, 3 Mayıs 2026 tarihinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Karara göre 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren 4 gün süreyle eğitim ve öğretim faaliyetleri durdurulacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 21:52
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 21:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Valilik açıklamasında, 3 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde çeşitli hasarlara neden olduğu belirtildi. Oluşan zararların öğrencilerin güvenliğini etkileyebileceği değerlendirildi.
Eğitime 4 gün ara verildi
Yetkililer, hasarların giderilmesi ve eğitim ortamlarının yeniden hazır hale getirilmesi amacıyla Birecik ve Viranşehir’deki tüm eğitim kurumlarında 5 Mayıs Salı gününden itibaren 4 gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirdi. Kararın, bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde tamamlanmasını hedeflediği ifade edildi.
Onarım süreci yakından izlenecek
Valilik, ilgili kurumların koordinasyonunda hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu. Sürecin tamamlanmasının ardından eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatılması bekleniyor.
