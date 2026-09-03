Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde İran uyruklu bir kişinin üzerinden 60 bin TL çıktı. 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan şahıs, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada İran uyruklu bir dilenci yakalandı.
ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI
Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası’na götürülen şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 60 bin TL para ele geçirildi. Yüksek miktardaki para ekiplerin dikkatini çekerken, şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİ
Zabıta ekiplerinin işlemlerinin ardından İran uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şahıs, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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Şanlıurfa'da dilencilik denetiminde şaşırtan sonuç!
Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde İran uyruklu bir kişinin üzerinden 60 bin TL çıktı. 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan şahıs, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada İran uyruklu bir dilenci yakalandı.
ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI
Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası’na götürülen şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 60 bin TL para ele geçirildi. Yüksek miktardaki para ekiplerin dikkatini çekerken, şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİ
Zabıta ekiplerinin işlemlerinin ardından İran uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şahıs, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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