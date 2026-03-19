Şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 10:36
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 10:36
Kaynak: Haber Merkezi
İddiaya göre, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan A. ailesinin 1 yaşındaki oğulları Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı.

Balkonda ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düşen bebeği fark eden annesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, anneyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

