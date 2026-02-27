Sağlık Bakanlığı'ndan bağımlılık taraması açıklaması
Sağlık Bakanlığı bağımlılık taraması programına ilişkin açıklama yaptı. 12-18 yaş grubunda biyolojik test yerine bilimsel anket uygulanacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 19:44
Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda 12-18 yaş grubuna yönelik “uyuşturucu testi yapılacağı” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesine yönelik bir program hazırlandığı bildirildi. Program kapsamında biyolojik test uygulanmayacağı, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formlarının kullanılacağı belirtildi. Çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Bakanlık, söz konusu programın Bağımlılık Bilim Kurulu’ndaki akademisyenlerle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını kaydetti. Yanlış anlamalara yol açabilecek iddialar üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Bilimsel anket vurgusu
Açıklamada, çalışmanın herhangi bir biyolojik test uygulamasını içermediği açık şekilde belirtildi. Risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımının benimsendiği aktarıldı. İletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliğe sahip anket ve soru formları aracılığıyla değerlendirme yapılacağı bildirildi.
Programın, ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek yürütüleceği ve uygulama sürecinde kurumsal iş birliğinin esas alınacağı kaydedildi.
Ailelerin rolü merkeze alınacak
Bakanlık açıklamasında, gençlerin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışın benimsendiği vurgulandı. Süreç boyunca ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasının temel öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.
Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerin, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarının görev yaptığı danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda ailelerin de bilgilendirilerek destek mekanizmasına dahil edileceği ifade edildi.
Erken tespit hedefleniyor
Açıklamada, özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bazı bağımlılık türlerinin erken dönemde aileler tarafından fark edilmeden ilerleyebildiğine dikkat çekildi. Programla birlikte risklerin erken aşamada belirlenmesi ve bilimsel destek mekanizmalarının devreye alınmasının amaçlandığı bildirildi. Uygulamanın hayata geçirilme takvimi ve kapsamına ilişkin detayların ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.
Çok Okunanlar