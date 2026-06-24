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Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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