SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:21
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver