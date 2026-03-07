SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Romanya çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma açıldı

Romanya menşeli ve çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:20
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 12:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin Romanya çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığına yönelik yerli bir firma tarafından yapılan başvurunun ardından Bakanlıkça inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca soruşturma açılmasına karar verildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver