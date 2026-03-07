Romanya çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma açıldı
Romanya çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma açıldı
Romanya menşeli ve çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 12:20
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 12:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin Romanya çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığına yönelik yerli bir firma tarafından yapılan başvurunun ardından Bakanlıkça inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca soruşturma açılmasına karar verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Romanya çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma açıldı
Romanya menşeli ve çıkışlı boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli söz konusu ürün ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin Romanya çıkışlı ithalatla etkisiz kılındığına yönelik yerli bir firma tarafından yapılan başvurunun ardından Bakanlıkça inceleme başlatıldı.
İnceleme sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca soruşturma açılmasına karar verildi.
Çok Okunanlar