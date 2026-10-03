Reyhanlı katliamının faillerinden terörist Bülent Dükancı Hatay'da yakalandı!

Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı, MİT, Emniyet ve Jandarmanın ortak operasyonuyla Antakya'da enselendi.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs 2013'te bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan kanlı terör saldırısının faillerine yönelik adalet çemberi daralıyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C terör örgütü mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükancı, düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.
MİT, Emniyet ve Jandarmadan nokta operasyon
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, firari teröristin Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği belirlendi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan terörist Bülent Dükancı'nın ikametinde yapılan aramalarda şu unsurlar ele geçirildi:
▬ 1 adet ruhsatsız tabanca
▬ 1 adet şarjör
▬ 7 adet fişek
▬ 2 adet cep telefonu
Alçak saldırının failleri bir bir yakalanıyor
53 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı Reyhanlı saldırısının ardından güvenlik güçleri ve MİT, faillerin peşini bırakmadı. Geçtiğimiz süreçte de MİT'in operasyonuyla saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanmıştı.
Gözaltına alınan THKP-C'li terörist Dükancı'nın emniyet ve jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Reyhanlı katliamının faillerinden terörist Bülent Dükancı Hatay'da yakalandı!
Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı, MİT, Emniyet ve Jandarmanın ortak operasyonuyla Antakya'da enselendi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mayıs 2013'te bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan kanlı terör saldırısının faillerine yönelik adalet çemberi daralıyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C terör örgütü mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükancı, düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.
MİT, Emniyet ve Jandarmadan nokta operasyon
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, firari teröristin Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği belirlendi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan terörist Bülent Dükancı'nın ikametinde yapılan aramalarda şu unsurlar ele geçirildi:
▬ 1 adet ruhsatsız tabanca
▬ 1 adet şarjör
▬ 7 adet fişek
▬ 2 adet cep telefonu
Alçak saldırının failleri bir bir yakalanıyor
53 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı Reyhanlı saldırısının ardından güvenlik güçleri ve MİT, faillerin peşini bırakmadı. Geçtiğimiz süreçte de MİT'in operasyonuyla saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanmıştı.
Gözaltına alınan THKP-C'li terörist Dükancı'nın emniyet ve jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Çok Okunanlar