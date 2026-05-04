Özkan Yalım’ın kızından muhasebeciye telefon açıklaması
Özkan Yalım’ın kızından muhasebeciye telefon açıklaması
Özkan Yalım anahtar kelimesiyle gündeme gelen Uşak Belediyesi soruşturmasında, belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ’ın ifadesine yansıyan telefon iddiası dikkat çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeşildağ, savcılık ve hakimlik ifadelerinde Özkan Yalım’ın kızı Özgegül Yalım’ın kendisini aradığını beyan etti. İşte detaylar.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 20:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ifadelerde, Yeşildağ’ın beyanları dosyaya girdi. İfadede, Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasının hemen ardından Özgegül Yalım’ın telefonla iletişime geçtiği aktarıldı.
İfadede yer alan telefon beyanı
TV100'ün haberine göre, Ceren Yeşildağ, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadede, Özgegül Yalım’ın kendisini arayarak “telefonu kırın atın” şeklinde konuştuğunu ileri sürdü.
İşe alım sürecine ilişkin açıklama
Yeşildağ ifadesinde, herhangi bir mesleki deneyimi olmamasına rağmen Özkan Yalım tarafından işe alındığını belirtti. Kendisinin yalnızca çalışan olduğunu ifade eden Yeşildağ, herhangi bir menfaat temin etmediğini savundu.
Tutuklama ve suçlamalar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeşildağ, çıkarıldığı hakimlik tarafından “zimmet”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla tutuklandı. Süreç kapsamında adli incelemeler devam ediyor.
Parti kararı
Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım’ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini duyurdu. Parti kararı soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak kamuoyuna yansıdı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Özkan Yalım’ın kızından muhasebeciye telefon açıklaması
Özkan Yalım anahtar kelimesiyle gündeme gelen Uşak Belediyesi soruşturmasında, belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ’ın ifadesine yansıyan telefon iddiası dikkat çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeşildağ, savcılık ve hakimlik ifadelerinde Özkan Yalım’ın kızı Özgegül Yalım’ın kendisini aradığını beyan etti. İşte detaylar.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ifadelerde, Yeşildağ’ın beyanları dosyaya girdi. İfadede, Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasının hemen ardından Özgegül Yalım’ın telefonla iletişime geçtiği aktarıldı.
İfadede yer alan telefon beyanı
TV100'ün haberine göre, Ceren Yeşildağ, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadede, Özgegül Yalım’ın kendisini arayarak “telefonu kırın atın” şeklinde konuştuğunu ileri sürdü.
İşe alım sürecine ilişkin açıklama
Yeşildağ ifadesinde, herhangi bir mesleki deneyimi olmamasına rağmen Özkan Yalım tarafından işe alındığını belirtti. Kendisinin yalnızca çalışan olduğunu ifade eden Yeşildağ, herhangi bir menfaat temin etmediğini savundu.
Tutuklama ve suçlamalar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeşildağ, çıkarıldığı hakimlik tarafından “zimmet”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla tutuklandı. Süreç kapsamında adli incelemeler devam ediyor.
Parti kararı
Cumhuriyet Halk Partisi, Özkan Yalım’ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini duyurdu. Parti kararı soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak kamuoyuna yansıdı.
Çok Okunanlar