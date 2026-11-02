Osman Çelik’ten Eximbank yönetiminde istifa kararı
Osman Çelik’ten Eximbank yönetiminde istifa kararı
Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu. Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden de ayrılmıştı.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 18:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
KAP'a yapılan açıklamada, Osman Çelik'in Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. Çelik'in yönetim kurulu üyeliğinin de sona erdiği belirtildi.
İstifa kararı, Çelik'in Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından geldi. Bankanın yönetim yapısında gerçekleşecek yeni görevlendirmelere ilişkin gelişmeler, yapılacak resmî açıklamalarla netlik kazanacak.
Osman Çelik kimdir?
1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1986 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünde ekonomist olarak başladı ve 1987 yılına kadar burada görev yaptı.
1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde uzman ve baş uzman olarak çalışan Çelik, 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüttü.
2000-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumunda genel müdür yardımcılığı yapan Çelik, 2006 yılında Türkiye Finans Katılım Bankasına geçti. Bankada krediler ve ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendikten sonra Haziran 2015'te genel müdür oldu.
Hazine Müsteşarlığı ve uluslararası görevleri
Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Bu dönemde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği ve G20 Türkiye Sherpası görevlerini yürüttü.
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank ve Asya Altyapı Yatırım Bankasında guvernörlük görevleri üstlendi. Ayrıca Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulunda görev aldı.
Eximbank ve Vakıf Katılım geçmişi
2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Çelik, Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım Bankasında yönetim kurulu üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak çalıştı.
25 Mart 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirilen Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Çelik'in bu görevi 19 Ekim 2026 tarihinde sona erdi.
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Osman Çelik’ten Eximbank yönetiminde istifa kararı
Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu. Çelik, 19 Ekim 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden de ayrılmıştı.
KAP'a yapılan açıklamada, Osman Çelik'in Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. Çelik'in yönetim kurulu üyeliğinin de sona erdiği belirtildi.
İstifa kararı, Çelik'in Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmasının ardından geldi. Bankanın yönetim yapısında gerçekleşecek yeni görevlendirmelere ilişkin gelişmeler, yapılacak resmî açıklamalarla netlik kazanacak.
Osman Çelik kimdir?
1964 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan Osman Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1986 yılında Devlet İstatistik Enstitüsünde ekonomist olarak başladı ve 1987 yılına kadar burada görev yaptı.
1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde uzman ve baş uzman olarak çalışan Çelik, 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüttü.
2000-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumunda genel müdür yardımcılığı yapan Çelik, 2006 yılında Türkiye Finans Katılım Bankasına geçti. Bankada krediler ve ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendikten sonra Haziran 2015'te genel müdür oldu.
Hazine Müsteşarlığı ve uluslararası görevleri
Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Bu dönemde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği ve G20 Türkiye Sherpası görevlerini yürüttü.
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank ve Asya Altyapı Yatırım Bankasında guvernörlük görevleri üstlendi. Ayrıca Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulunda görev aldı.
Eximbank ve Vakıf Katılım geçmişi
2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Çelik, Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım Bankasında yönetim kurulu üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak çalıştı.
25 Mart 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirilen Çelik, 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Çelik'in bu görevi 19 Ekim 2026 tarihinde sona erdi.
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