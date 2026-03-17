Ömer Çelik:Türkiye provokasyonlara karşı mesafesini koruyacak
Ömer Çelik:Türkiye provokasyonlara karşı mesafesini koruyacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında Türkiye’nin provokasyonlara karşı mesafesini koruyacağını belirtti. Bölgesel gerilim ve diplomasi mesajları öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 18:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgesel gerilimler karşısında provokasyonlara karşı mesafesini koruyacağını bildirdi. Çelik, uluslararası hukuk, Orta Doğu’daki gelişmeler ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalar, artan jeopolitik risklerin Türkiye’nin pozisyonuna etkisinin nasıl şekilleneceğine yönelik beklentileri de gündeme taşıdı.
İlber Ortaylı için taziye mesajı
Çelik, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatına ilişkin, “Büyük bir alimi kaybettik. Vefatıyla hafızamızı kaybettik” ifadelerini kullandı. Ortaylı’nın cenaze törenine değinen Çelik, Kırım’dan getirilen toprağın mezarına eklendiğini belirterek rahmet dileğinde bulundu.
Dış politika ve güvenlik mesajları
Cumhurbaşkanı liderliğinde farklı senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Çelik, Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı güçlü bir duruş sergileneceğini kaydetti. Küresel ölçekte artan gerilimlere işaret eden Çelik, sürecin geniş çaplı riskler barındırdığını dile getirdi.
İran ve bölgesel gerilim değerlendirmesi
İran’a yönelik saldırıları uluslararası hukuk açısından değerlendiren Çelik, yaşananların hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu söyledi. Okulların bombalanmasını “felaket” olarak nitelendiren Çelik, İsrail’in suikast yöntemlerine başvurmasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Hürmüz Boğazı ve savaş riski
Bölgedeki gelişmelerin Hürmüz Boğazı’na kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Çelik, bu tür krizlerin kontrol edilemeyen bir noktaya ulaşabileceğini vurguladı. Çelik, geniş çaplı bir çatışma riskine dikkat çekti.
Müzakere çağrısı
Çelik, savaşın durdurulması ve müzakere masasının kurulması gerektiğini belirtti. Bir ülkenin rejimine yönelik gerekçelerle saldırıların yeni krizleri tetikleyebileceğini ifade eden Çelik, uluslararası toplumun daha net bir tutum alması gerektiğini kaydetti.
Mezhep tartışmaları uyarısı
İç kamuoyunda mezhep temelli tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu tür tartışmaların dış etkilerle yönlendirilebileceğini söyledi. Mezhep farklılıkları üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına değinen Çelik, Avrupa Birliği’nin güvenlik vizyonu açısından yetersiz kaldığını ifade etti. Rum kesiminin İsrail ile ilişkilerinin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.
İç siyasete ilişkin değerlendirme
Çelik, siyasette mal varlığı tartışmalarına ilişkin belge ve delil vurgusu yaparak konunun yargıya taşınacağını söyledi. Muhalefetin gündem üretme kapasitesine yönelik eleştirilerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgesel gerilimler karşısında provokasyonlara karşı mesafesini koruyacağını bildirdi. Çelik, uluslararası hukuk, Orta Doğu’daki gelişmeler ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalar, artan jeopolitik risklerin Türkiye’nin pozisyonuna etkisinin nasıl şekilleneceğine yönelik beklentileri de gündeme taşıdı.
İlber Ortaylı için taziye mesajı
Çelik, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatına ilişkin, “Büyük bir alimi kaybettik. Vefatıyla hafızamızı kaybettik” ifadelerini kullandı. Ortaylı’nın cenaze törenine değinen Çelik, Kırım’dan getirilen toprağın mezarına eklendiğini belirterek rahmet dileğinde bulundu.
Dış politika ve güvenlik mesajları
Cumhurbaşkanı liderliğinde farklı senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Çelik, Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı güçlü bir duruş sergileneceğini kaydetti. Küresel ölçekte artan gerilimlere işaret eden Çelik, sürecin geniş çaplı riskler barındırdığını dile getirdi.
İran ve bölgesel gerilim değerlendirmesi
İran’a yönelik saldırıları uluslararası hukuk açısından değerlendiren Çelik, yaşananların hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu söyledi. Okulların bombalanmasını “felaket” olarak nitelendiren Çelik, İsrail’in suikast yöntemlerine başvurmasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Hürmüz Boğazı ve savaş riski
Bölgedeki gelişmelerin Hürmüz Boğazı’na kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Çelik, bu tür krizlerin kontrol edilemeyen bir noktaya ulaşabileceğini vurguladı. Çelik, geniş çaplı bir çatışma riskine dikkat çekti.
Müzakere çağrısı
Çelik, savaşın durdurulması ve müzakere masasının kurulması gerektiğini belirtti. Bir ülkenin rejimine yönelik gerekçelerle saldırıların yeni krizleri tetikleyebileceğini ifade eden Çelik, uluslararası toplumun daha net bir tutum alması gerektiğini kaydetti.
Mezhep tartışmaları uyarısı
İç kamuoyunda mezhep temelli tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu tür tartışmaların dış etkilerle yönlendirilebileceğini söyledi. Mezhep farklılıkları üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına değinen Çelik, Avrupa Birliği’nin güvenlik vizyonu açısından yetersiz kaldığını ifade etti. Rum kesiminin İsrail ile ilişkilerinin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.
İç siyasete ilişkin değerlendirme
Çelik, siyasette mal varlığı tartışmalarına ilişkin belge ve delil vurgusu yaparak konunun yargıya taşınacağını söyledi. Muhalefetin gündem üretme kapasitesine yönelik eleştirilerde bulundu.
