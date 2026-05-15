Narin Güran soruşturmasında yeni aşama! Savcılıktan dikkat çeken başvuru
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin davada yeni bir yargı süreci başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar’a “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulması talebiyle Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 23:17
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 23:22
Başlangıçta “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldığı hatırlatıldı.
Savcılık iştirak iradesine dikkat çekti
Temyiz dilekçesinde, Bahtiyar’ın olay günü kullandığı aracın 21 Ağustos 2024’te Eğertutmaz Deresi yakınındaki bölgede tespit edildiği belirtildi. Kamera kayıtlarına göre aracın saat 15.44 sıralarında dere yakınındaki toprak yolda durduğu ve yaklaşık 38 dakika sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.
Araçlarda yapılan kriminal incelemelerde Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı araçlardan alınan toprak numunelerinin benzer olduğunun Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporuyla ortaya konulduğu aktarıldı. Daraltılmış baz raporu ile bilirkişi incelemelerinin de Bahtiyar’ın anlatımlarıyla uyumlu olduğu kaydedildi.
“Gerçek bir pişmanlık göstermedi”
Savcılık dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar’ın soruşturma sürecinde farklı ifadeler verdiği belirtildi. Dilekçede, Bahtiyar’ın Narin Güran’ın cansız bedeninin gizlenmesi teklifini kabul ettiği ve olay sonrasında hayatına olağan şekilde devam ettiği ifade edildi.
Metinde, “Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından, olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur” değerlendirmesine yer verildi.
Yargıtay’dan yeni değerlendirme beklenecek
Savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca “öldürmeye yardım” suçundan değil, diğer sanıklarla birlikte “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu. Bu kapsamda TCK 37 kapsamında müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek kararın bozulması talep edildi.
Daha önce Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı. Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise “nitelikli kasten öldürmeye yardım” kapsamında yeniden değerlendirilmek üzere bozulmuştu.
Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2026’daki yeniden yargılamada Nevzat Bahtiyar’ı “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
