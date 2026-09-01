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Müslümanları hedef alıp katliam yayını yaptı! Maskeli cani yakalandı

Yayımladığı videoda küçük çocuklara yönelik cinsel istismarı anlatıp Müslümanları hedef alan maskeli cani kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. VPN kullanarak ve sesini değiştirerek yakalanmayacağını sanan 16 yaşındaki M.F.Ç emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslümanları hedef alıp katliam yayını yaptı! Maskeli cani yakalandı

Sosyal medyada yaptığı bir yayında, iki yaşındaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismarı ve cesetlerin nasıl yok edileceğini anlatacağını söyleyen, ayrıca Müslümanları hedef alan ifadeler kullanarak iki ay sonra saldırı gerçekleştireceğini dile getiren cani için harekete geçildi.

KAN DONDURAN TEHDİTLERE GÖZALTI

Başörtülü kadınları öldürmekle, 2 yaşındaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmakla ve hayvanlara zarar vermekle tehdit eden kişinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu tespit edildi.

Sosyal medya platformlarında kullandığı tüm hesaplar da EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından deşifre edildi.

VPN kullanıp sesini değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik çalışması sonucu gözaltına alındı.

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