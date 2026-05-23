MİT'ten Suriye operasyonu! Kırmızı bültenle aranan 10 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 11:46
Haber Merkezi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’a ağır bir darbe daha vurdu. Suriye İstihbarat Servisi ile ortaklaşa yürütülen koordineli saha çalışmaları neticesinde, sınır ötesinde gizlenen ve Kırmızı Bülten ile aranan Türk kökenli 10 DEAŞ mensubu kıskıvrak yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü adli süreç kapsamında, sorguları tamamlanan teröristlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
Kanlı saldırıların izleri çıktı
MİT'in derinlemesine yürüttüğü istihbarat çalışmaları, yakalanan şahısların geçmişte Türkiye’yi sarsan birçok kanlı eylemde parmağı olduğunu gözler önüne serdi. Teröristlerin, emniyetteki itiraflarında örgüt içindeki askeri ve dini eğitim süreçlerini, propaganda faaliyetlerini ve aldıkları eylem talimatlarını tek tek anlattıkları öğrenildi.
Yakalananlar arasında, 2015 yılında meydana gelen ve 109 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ankara Garı katliamının failleriyle doğrudan irtibatlı isimlerin de yer alması, operasyonun kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.
Hücre yapılanması çökertildi: İşte yakalanan isimler
Kırmızı bültenle aranırken Suriye'de adım adım takip edilerek yakalanan teröristlerin karanlık sicili ve örgüt içindeki rolleri şu şekilde:
Ali Bora (Sözde Türkiye İstihbarat Emiri): 2014 yılında Suriye'ye geçerek örgüte katıldı. Birçok çatışmada yer alan terörist, örgütün "Faruk Ofisi" (Sözde Türkiye Vilayeti) bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı saldırının planlayıcıları arasında yer alıyordu.
Ömer Deniz Dündar: 2014'te örgüte katılan ve Ankara Garı saldırısının failleriyle bağ kuran kritik isimlerden biri. 2017 yılında Türkiye'de eylem hazırlığındayken yakalanan canlı bomba yelekli iki teröristin düzeneklerinde yapılan incelemede Dündar'ın parmak izi tespit edilmişti.
Hüseyin Peri: 2014'te katıldığı terör örgütünün sağlık yapılanmasında yer aldı. 2015'te PKK/YPG tarafından esir alınan Peri, iki terör örgütü arasında yapılan esir takasıyla serbest kaldıktan sonra DEAŞ adına sağlık faaliyetlerine devam etti.
Kadir Gözükara: Örgütün "Dokumacı Grubu" lideri Mustafa Dokumacı'nın talimatıyla örgüte girdi. Fiziksel engeli nedeniyle silahlı çatışmalara katılmasa da Suriye'ye gelen teröristlerin lojistik ihtiyaçlarını organize etti ve 2021'e kadar örgütün sözde medya işlerini yürüttü.
Hakkı Yüksek: Örgüte 2016'da katıldı. Sahada aktif olarak çatışan Yüksek, DEAŞ'ın toprak kaybetmesinin ardından gizli hücre yapılanmalarında görev aldı. Dokumacı Grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın sağ kolu ve yardımcısı olarak faaliyet yürüttü.
Kadir Demir: 2016'da Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçerek İdlib bölgesindeki selefi/tekfiri yapılarla hareket etti. Daha sonra DEAŞ'a biat ederek Faruk Ofisi bünyesinde idari sorumlu oldu ve örgütün düzenlediği eylemlerle bağlantısı saptandı.
Abdullah Çobanoğlu: 2016'da Suriye'ye giderek silahlı çatışmalara katıldı. Düzenlenen bir bombalı saldırıda bacağını kaybettikten sonra 2020'de DEAŞ'a biat etti ve örgütün propaganda (medya) ayağında görevlendirildi.
Çekdar Yılmaz: 2017'de Suriye'de askeri eğitim alarak İdlib'de silahlı faaliyet yürüttü. 2018'den sonra ise Faruk Ketibesi'ne katılarak örgütün medya biriminde çalıştı.
Murat Özdemir: 2017 yılında katıldığı örgüt bünyesinde İdlib'de hem sıcak çatışmalara hem de Esad rejimine karşı eylemlere katıldı. Toprak kaybı sonrası Faruk Ofisi çatısı altında gizli faaliyetlerini sürdürdü.
İshak Günci: 2017'de Suriye alanına geçen terörist, Faruk Ofisi bünyesinde silahlı eylemlere katıldı. Esad rejimine yönelik havan atışlarında yer alan Günci, yakalanana kadar örgüt adına sahada aktif kalmaya devam etti.
