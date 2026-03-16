Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, bayramda yurt genelinde yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava sıcaklıklarının düşeceğini ve Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Doğu Anadolu’nun bazı illerinde kar yağışı beklenirken, arife günü ve bayramın ilk gününde birçok bölgede yağmur görülecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye yeni haftaya bölgesel yağışlarla girerken, hava sıcaklıklarında da önemli bir değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.
Yetkililerin paylaştığı tahminlere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacak.
DOĞU ANADOLU’DA KAR UYARISI
Meteorolojiye göre bugün Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Bölgede ayrıca çığ riskinin arttığı belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR
Yeni haftada Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun batı kesimlerinde ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.
BAYRAMDA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tahminlerine göre Ramadan Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.
Arife günü ve bayramın birinci gününde birçok şehirde yağmur görüleceği belirtilirken, yağışlı sistemin bayram tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Hafta boyunca üç büyükşehirde de sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.
Başkent Ankara’da perşembe gününe kadar parçalı bulutlu bir hava beklenirken en yüksek sıcaklığın 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Istanbul’da ise çarşamba gününden itibaren yağmur etkili olacak ve sıcaklıkların 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Ege’nin büyük kenti Izmir’de ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kentte en yüksek sıcaklığın 19 derece civarında olması öngörülüyor.
