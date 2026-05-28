Meteoroloji sağanak için saat verdi, riskli iller açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Mayıs 2026 Perşembe gününe ilişkin yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara başta olmak üzere bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 09:09
Tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin büyük bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Denizli ve Aydın çevrelerinde sağanak yağış görülecek. İzmir ve Muğla’nın doğu kesimlerinde de yağış geçişleri bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler açıklandı
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. İç Anadolu’da ise Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin doğu kesimleri riskli bölgeler arasında yer aldı.
Yetkililer, kısa süreli kuvvetli yağışların etkili olabileceği bölgelerde su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini bildirdi. Meteoroloji’nin gün içerisinde yeni değerlendirmeler yayımlayabileceği belirtildi.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde kalacak
Rapora göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde güneybatı yönlü rüzgarların etkili olacağı, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli rüzgar görülebileceği kaydedildi.
Vatandaşlara dikkat çağrısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava tahmin ve uyarılarını takip etmelerini istedi. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.
