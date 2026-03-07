Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak denizcileri ve bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 09:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz genelinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Açıklamaya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki fırtınanın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
DOĞU AKDENİZ'DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın sabah saatlerinde batı kesimlerde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Tahminlere göre fırtına, Doğu Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. Ancak bölgenin doğusunda fırtınalı havanın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve deniz trafiğindeki olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji'den Akdeniz için "fırtına" uyarısı
