Meteoroloji 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 09:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ilişkin hava tahmin raporunda Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklediğini açıkladı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgede yağış öngörülürken 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenirken, uyarıların ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkileri yakından izleniyor.
Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Hatay ve Güneydoğu’da fırtına bekleniyor
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülürken, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Hatay çevresinde ise rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde etkili olabileceği, hızının 50 ila 80 kilometre, yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.
Toz taşınımı ve sis uyarısı yapıldı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı. Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade edildi.
Doğu Anadolu’da çığ riski bulunuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayanların ve seyahat edeceklerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmesinin önem taşıdığını belirtti.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarı kapsamında Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ilişkin hava tahmin raporunda Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklediğini açıkladı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul’un kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgede yağış öngörülürken 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenirken, uyarıların ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkileri yakından izleniyor.
Güneydoğu ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Hatay ve Güneydoğu’da fırtına bekleniyor
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülürken, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Hatay çevresinde ise rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde etkili olabileceği, hızının 50 ila 80 kilometre, yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.
Toz taşınımı ve sis uyarısı yapıldı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı. Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade edildi.
Doğu Anadolu’da çığ riski bulunuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayanların ve seyahat edeceklerin güncel meteorolojik uyarıları takip etmesinin önem taşıdığını belirtti.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarı kapsamında Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
