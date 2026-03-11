CHP'li belediyelerde rüşvet skandalı: Eski başkan hakkında gözaltı kararı verildi
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. Son olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor. Öte yandan Antalya'da Döşemealtı ilçe Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 11:14
hurhaber.com
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı yönündeki ihbarları değerlendiren emniyet güçleri, belirlenen adreslere ve belediye hizmet binasına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR SÜRÜYOR
Operasyon çerçevesinde KOM şubesi ekipleri, belediye binasındaki ilgili birimlerde dijital materyaller ve ihale dosyaları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlenirken, delil toplama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında, aralarında belediye çalışanları ve ihale süreçlerine dahil olan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin genelindeki farklı adreslerdeki çalışmaları ise titizlikle yürütülüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.
DÖŞEMEALTI'NA OPERASYON: ESKİ BAŞKAN DAHİL 22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Antalya'da Döşemealtı ilçe Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.
