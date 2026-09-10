Maltepe’de ev sahibi kiracı kavgasında 2 kişi öldü
Maltepe’de ev sahibi kiracı kavgasında 2 kişi öldü
İstanbul’un Maltepe ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul Valiliği, saldırının ardından sağlık ve emniyet ekiplerine de ateş açan şüphelinin Özel Harekat ekiplerince sağ olarak gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saldırının nedenine ilişkin ayrıntılar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre olay, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Valilik, kiracı Mehmet T.’nin ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.’yi silahla vurduğunu açıkladı. Osman A. ile Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Emir Ali S. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli ekiplere ateş açtı
Valiliğin açıklamasında, silahlı saldırının ardından Mehmet T.’nin bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmayı sürdürdüğü belirtildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Özel Harekat ekipleri de operasyona katıldı.
Şüpheli, Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek sağ olarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri bölgedeki hareketliliği dronla da takip etti.
İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı
İstanbul Valiliği, şüpheli Mehmet T.’nin tehdit ve hakaret konularından 3 suç kaydının bulunduğunu bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Maltepe’de ev sahibi kiracı kavgasında 2 kişi öldü
İstanbul’un Maltepe ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul Valiliği, saldırının ardından sağlık ve emniyet ekiplerine de ateş açan şüphelinin Özel Harekat ekiplerince sağ olarak gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saldırının nedenine ilişkin ayrıntılar takip edilecek.
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre olay, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Valilik, kiracı Mehmet T.’nin ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.’yi silahla vurduğunu açıkladı. Osman A. ile Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Emir Ali S. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli ekiplere ateş açtı
Valiliğin açıklamasında, silahlı saldırının ardından Mehmet T.’nin bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmayı sürdürdüğü belirtildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Özel Harekat ekipleri de operasyona katıldı.
Şüpheli, Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek sağ olarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri bölgedeki hareketliliği dronla da takip etti.
İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıkladı
İstanbul Valiliği, şüpheli Mehmet T.’nin tehdit ve hakaret konularından 3 suç kaydının bulunduğunu bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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