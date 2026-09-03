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Lojistik deposunda korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Tuzla'da bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi ediyor.
Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
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