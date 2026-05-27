Kurban Bayramı namazı sonrası Erdoğan’dan birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken Gazze’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 09:40
Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kurban Bayramı’nın dayanışma ve teslimiyet anlamı taşıdığını söyledi. Erdoğan, bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.
Kurban Bayramı teslimiyet ve dayanışma mesajı taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.” ifadelerini kullandı. Hac ibadeti için Arafat’ta bir araya gelen Müslümanların birlik görüntüsüne dikkat çeken Erdoğan, hac ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, İslam dünyasında birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret ederek, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.
Erdoğan’dan Gazze ve Filistin açıklaması
Konuşmasında Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, Filistin halkının yaşadığı sürecin dünya kamuoyu açısından önemli bir sınav olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilişkin açıklamasında, “İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan insani krizin sona ermesi temennisinde bulunduğunu belirtti.
Bayram namazına siyasiler ve protokol üyeleri katıldı
Büyük Çamlıca Camii’ndeki bayram namazına Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da katıldı.
Programa ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Hull City sahibi Acun Ilıcalı da eşlik etti. Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.
