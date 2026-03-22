Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı. İstanbul Ümraniye’deki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 14:56
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 14:59
İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada daha önce 8 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturmanın seyri, olayın bağlantılarına ilişkin yeni detayların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.
Soruşturmada gözaltı sayısı arttı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda Bilal Kadayıfçıoğlu’nun da gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma genişledi.
Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatırken, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.
İddialar soruşturma dosyasına girdi
Olayın ardından Kundakçı’nın ailesi saldırının arkasında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olabileceğini öne sürdü. Görgü tanığı olarak ifade veren bir kişi ise saldırının hedefinin kendisi olabileceğini belirterek olayda bazı isimlerin rolü olabileceğini iddia etti. Bu beyanların da soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.
Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltında
