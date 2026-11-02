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Küçükçekmece’de metrobüs alev aldı, yolcular tahliye edildi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy Metrobüs Durağı’na yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün yolcuları tahliye ettiği olay nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici aksamalar yaşanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 18:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Küçükçekmece’de metrobüs alev aldı, yolcular tahliye edildi

Sefaköy Metrobüs Durağı’na yanaşan aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden metrobüs sürücüsü, kapıları açarak yolcuların araçtan tahliye edilmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, metrobüsün motor bölümündeki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Metrobüs seferleri normale döndü

Yangın nedeniyle metrobüs hattında geçici aksamalar meydana gelirken Sefaköy çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Müdahalenin tamamlanmasının ardından metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla seferler yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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