Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri öne çıkıyor
Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri öne çıkıyor
Kredi kartı limitlerinin belirlenmesine yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Düzenleme kapsamında kişilerin kayıtlı gelirleri ve mevcut borç yüklerinin limit belirleme sürecinde daha fazla dikkate alınması, gelir seviyesinin üzerinde yüksek limite sahip olunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın mevcut kart limitlerini nasıl etkileyeceği ise hazırlanacak mevzuatla netlik kazanacak.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 20:04
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 20:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Planlanan sistemde kredi kartı limitleri belirlenirken müşterilerin kayıtlı gelirlerinin temel kriterlerden biri olması öngörülüyor. Bankaların limit değerlendirmelerinde kişinin gelirinin yanı sıra mevcut borç yükünün de daha belirleyici hale gelmesi planlanıyor.
Sistem kapsamında SGK ile Risk Merkezi verilerinin entegre edilmesi gündemde bulunuyor. Böylece müşterinin kayıtlı gelir bilgileri ile finansal yükümlülüklerinin limit değerlendirmesinde birlikte ele alınması amaçlanıyor.
Limit artışlarında ödeme gücü dikkate alınacak
Bankaların belirli dönemlerde gerçekleştirdiği kredi kartı limit artışlarının da belgelenebilir ödeme gücüyle sınırlandırılması planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde limit artışlarında müşterinin mali durumuna ilişkin verilerin daha fazla önem kazanması bekleniyor.
Yeni yaklaşım özellikle kayıtlı gelir seviyesine kıyasla yüksek kredi kartı limitine sahip kişileri ilgilendiriyor. Mevcut limitlerin hangi ölçütlere göre yeniden değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılar ise mevzuat çalışmasının tamamlanmasıyla belli olacak.
Mevcut kredi kartı limitleri için mevzuat bekleniyor
Düzenlemenin uygulama takvimi ve mevcut kredi kartı limitlerine yönelik yönteme ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Hazırlanacak mevzuat, bankaların değerlendirme sürecinde kullanacağı kriterlerin ve mevcut limitlere ilişkin uygulamanın çerçevesini belirleyecek.
Düzenleme çalışmalarının gündeme gelmesinde kredi kartları ile tüketici borçlarındaki gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. Kart kullanıcıları açısından izlenecek başlıklardan biri, yeni kriterlerin yürürlüğe girmesi durumunda mevcut limitlere nasıl uygulanacağı olacak.
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Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri öne çıkıyor
Kredi kartı limitlerinin belirlenmesine yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Düzenleme kapsamında kişilerin kayıtlı gelirleri ve mevcut borç yüklerinin limit belirleme sürecinde daha fazla dikkate alınması, gelir seviyesinin üzerinde yüksek limite sahip olunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın mevcut kart limitlerini nasıl etkileyeceği ise hazırlanacak mevzuatla netlik kazanacak.
Planlanan sistemde kredi kartı limitleri belirlenirken müşterilerin kayıtlı gelirlerinin temel kriterlerden biri olması öngörülüyor. Bankaların limit değerlendirmelerinde kişinin gelirinin yanı sıra mevcut borç yükünün de daha belirleyici hale gelmesi planlanıyor.
Sistem kapsamında SGK ile Risk Merkezi verilerinin entegre edilmesi gündemde bulunuyor. Böylece müşterinin kayıtlı gelir bilgileri ile finansal yükümlülüklerinin limit değerlendirmesinde birlikte ele alınması amaçlanıyor.
Limit artışlarında ödeme gücü dikkate alınacak
Bankaların belirli dönemlerde gerçekleştirdiği kredi kartı limit artışlarının da belgelenebilir ödeme gücüyle sınırlandırılması planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde limit artışlarında müşterinin mali durumuna ilişkin verilerin daha fazla önem kazanması bekleniyor.
Yeni yaklaşım özellikle kayıtlı gelir seviyesine kıyasla yüksek kredi kartı limitine sahip kişileri ilgilendiriyor. Mevcut limitlerin hangi ölçütlere göre yeniden değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılar ise mevzuat çalışmasının tamamlanmasıyla belli olacak.
Mevcut kredi kartı limitleri için mevzuat bekleniyor
Düzenlemenin uygulama takvimi ve mevcut kredi kartı limitlerine yönelik yönteme ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Hazırlanacak mevzuat, bankaların değerlendirme sürecinde kullanacağı kriterlerin ve mevcut limitlere ilişkin uygulamanın çerçevesini belirleyecek.
Düzenleme çalışmalarının gündeme gelmesinde kredi kartları ile tüketici borçlarındaki gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. Kart kullanıcıları açısından izlenecek başlıklardan biri, yeni kriterlerin yürürlüğe girmesi durumunda mevcut limitlere nasıl uygulanacağı olacak.
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