Klasör dolusu çelişki! Vahşice katledilen Nigar soruşturmasında yeni deliller
Beylikdüzü'nde 20 yıl önce kaçırılıp vahşice öldürülen Nigar'ın dosyası yeniden açılıyor. Kısmen yakıldığı belirlenen Nigar'ın otopsisinde işkence ve telle boğma izlerine rastlandı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan faili meçhul cinayet yeniden gündeme geldi. Yeni delillere ulaştıklarını söyleyen acılı baba, “Tek isteğimiz kızıma kıyanların bulunması” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:12
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 10:13
İstanbul Beylikdüzü'nde 27 Mart 2006 günü evinden "Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum" diyerek çıkan Nigar Kevser Şahin'den (13) bir daha haber alınamadı. Küçük kızın cansız bedeni iki gün sonra evine birkaç km uzaklıktaki çöp konteynerinde valiz içinde bulundu.
İŞKENCE VE TELLE BOĞMA İZLERİNE RASTLANDI
Kısmen yakıldığı belirlenen Nigar'ın otopsisinde işkence ve telle boğma izlerine rastlandı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan faili meçhul cinayet yeniden gündeme geldi.
DOYA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI
Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurmaya hazırlanan Şahin Ailesi'nin avukatı Tuğba Balkan Tercanlıoğlu, soruşturma dosyasının yıllardır etkin şekilde yürütülmediğine dikkat çekti; dosyanın yeniden inceleneceğini söyledi.
KLASÖR DOLUSU ÇELİŞKİ
Tercanlıoğlu, "Klasörler dolusu evrak var. Çok ciddi eksik incelemeler, çelişkiler ve cevapsız bırakılmış soru işaretleri var" dedi. 20 yıldır kızının katilinin bulunmasını bekleyen baba Ali Şahin de AKŞAM'a yaptığı açıklamada, "Yeni tanıklar ve delillerle başvuru yapacağız. Tek isteğimiz kızıma kıyan katilin bulunması" ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE PLANLI HAREKET EDİYORLAR
Olaydan kısa süre önce aynı sokakta başka bir kadının araca zorla bindirilmek istendiğine dair ifade bulunduğu ortaya çıktı. Şahin Ailesi'nin avukatı, bunun bölgede planlı hareket eden kişi ya da kişilere işaret ettiğini söyledi.
KONTEYNERE BIRAKILARAK ATEŞE VERİLİYOR
Olay gününde bölgedeki güvenlik kameralarının kayıt almaması da dosyadaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Avukat Tercanlıoğlu, failin bölgeyi iyi bildiğini belirterek, "Ceset apartmanların önündeki konteynere bırakılıyor ve ateşe veriliyor. O bölgeyi bilen birileri olduğu çok açık" diye konuştu.
2 GÜN SONRA 3 KM UZAKLIKTA BULUNUYOR
Kaçırılan 13 yaşındaki kızın cansız bedeni 2 gün sonra 3 km uzaktaki çöp konteynerinde bulunmuştu.
KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ
