KKTC’de gemi kazası soruşturmasında yeni karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir karar alındı. Başbakan Ünal Üstel, soruşturmanın herhangi bir şüpheye yer bırakmadan yürütülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken adli ve idari soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak kararlar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 19:55
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 19:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Arıklı, görevden alınma kararından önce yaptığı açıklamada, adli makamların soruşturmayı herhangi bir engelle karşılaşmadan yürütebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini bildirmişti. Gerektiğinde ifadesinin alınabilmesi ve konunun yargıya taşınabilmesi için bu yönde girişimde bulunacağını belirten Arıklı, Limanlar Dairesinin de soruşturma tamamlanana kadar Başbakanlığa bağlanmasını talep edeceklerini açıklamıştı.
Üstel görevden alma kararını açıkladı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Polis Genel Müdürlüğü ve yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmanın selameti amacıyla kaza sonrasında alınan görevden uzaklaştırma kararlarının kapsamını genişlettiklerini belirtti.
Üstel, “Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim” ifadelerini kullandı.
Kararın soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve kamuoyunda herhangi bir şüphe oluşmasının önlenmesi amacıyla alındığını kaydeden Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevi konusunda KKTC Anayasası'nın öngördüğü hükümler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.
Başbakan Üstel siyasi karar olmadığını belirtti
Üstel, görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) veya partinin kurumsal kimliğine yönelik siyasi bir karar olmadığını ifade etti. Arıklı ile yaklaşık dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Üstel, soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.
Masumiyet karinesine de vurgu yapan Üstel, yargı kararını verene kadar görevden alınan veya uzaklaştırılan kişilerin suçlu ilan edilemeyeceğini belirtti. Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini, ihmal veya sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı kararları doğrultusunda işlem yapılacağını bildirdi.
Can kaybı 9’a yükseldi, 19 kişi kayıp
Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Limana dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmıştı.
Başbakan Üstel'in verdiği son bilgilere göre, arama kurtarma faaliyetlerine katılan TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken kayıp sayısı 19’a geriledi.
Batık geminin Girne açıklarında yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. Kayıp kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Üstel, kazanın sorumlularının belirlenmesi amacıyla tahkikatın sürdürüleceğini ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yargının vereceği karar doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.
Kazanın nedenleri ile olası ihmal ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik adli soruşturma devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin önceliğini kayıp 19 kişiye ulaşılması oluşturuyor.
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KKTC’de gemi kazası soruşturmasında yeni karar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir karar alındı. Başbakan Ünal Üstel, soruşturmanın herhangi bir şüpheye yer bırakmadan yürütülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken adli ve idari soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak kararlar yakından takip edilecek.
Arıklı, görevden alınma kararından önce yaptığı açıklamada, adli makamların soruşturmayı herhangi bir engelle karşılaşmadan yürütebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini bildirmişti. Gerektiğinde ifadesinin alınabilmesi ve konunun yargıya taşınabilmesi için bu yönde girişimde bulunacağını belirten Arıklı, Limanlar Dairesinin de soruşturma tamamlanana kadar Başbakanlığa bağlanmasını talep edeceklerini açıklamıştı.
Üstel görevden alma kararını açıkladı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Polis Genel Müdürlüğü ve yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmanın selameti amacıyla kaza sonrasında alınan görevden uzaklaştırma kararlarının kapsamını genişlettiklerini belirtti.
Üstel, “Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim” ifadelerini kullandı.
Kararın soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve kamuoyunda herhangi bir şüphe oluşmasının önlenmesi amacıyla alındığını kaydeden Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevi konusunda KKTC Anayasası'nın öngördüğü hükümler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.
Başbakan Üstel siyasi karar olmadığını belirtti
Üstel, görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) veya partinin kurumsal kimliğine yönelik siyasi bir karar olmadığını ifade etti. Arıklı ile yaklaşık dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Üstel, soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.
Masumiyet karinesine de vurgu yapan Üstel, yargı kararını verene kadar görevden alınan veya uzaklaştırılan kişilerin suçlu ilan edilemeyeceğini belirtti. Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini, ihmal veya sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı kararları doğrultusunda işlem yapılacağını bildirdi.
Can kaybı 9’a yükseldi, 19 kişi kayıp
Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Limana dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmıştı.
Başbakan Üstel'in verdiği son bilgilere göre, arama kurtarma faaliyetlerine katılan TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin batıkta yaptığı incelemelerde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece resmi kayıtlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken kayıp sayısı 19’a geriledi.
Batık geminin Girne açıklarında yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu açıklanmıştı. Kayıp kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Üstel, kazanın sorumlularının belirlenmesi amacıyla tahkikatın sürdürüleceğini ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yargının vereceği karar doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.
Kazanın nedenleri ile olası ihmal ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik adli soruşturma devam ederken, arama kurtarma ekiplerinin önceliğini kayıp 19 kişiye ulaşılması oluşturuyor.
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