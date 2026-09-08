CHP'nin Kasım 2023'teki kurultayı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunu 'siyasi tutuklu' olarak değerlendirmediklerini belirterek, 'Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı.' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Özgür Özel'in öncülüğündeki Yeni Parti girişiminin CHP'de güç kaybına yol açacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 14:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, röportajında yolsuzlukluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "siyasi tutuklu" olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. İmamoğlu'nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" dedi.
"KİŞİ HER YERDE VE HER ORTAMDA HESAP VERMELİ"
İmamoğlu'nun yargılanabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasına atıfta bulunarak, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek." dedi.
"CHP'DE GÜÇ KAYBINA YOL AÇACAK"
Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti'yi kurması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, bu durumun CHP'de güç kaybına yol açacağını kabul ederek, "Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak," ifadesini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yolsuzluk resti
CHP'nin Kasım 2023'teki kurultayı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunu 'siyasi tutuklu' olarak değerlendirmediklerini belirterek, 'Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı.' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Özgür Özel'in öncülüğündeki Yeni Parti girişiminin CHP'de güç kaybına yol açacağını ifade etti.
CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" TOKADI
Kılıçdaroğlu, röportajında yolsuzlukluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "siyasi tutuklu" olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. İmamoğlu'nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" dedi.
"KİŞİ HER YERDE VE HER ORTAMDA HESAP VERMELİ"
İmamoğlu'nun yargılanabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasına atıfta bulunarak, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek." dedi.
"CHP'DE GÜÇ KAYBINA YOL AÇACAK"
Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti'yi kurması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, bu durumun CHP'de güç kaybına yol açacağını kabul ederek, "Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak," ifadesini kullandı.
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