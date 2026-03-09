Yeni haftanın ilk gününde gözler, Beştepe'ye çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 07:06
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 09:07
Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilim ve terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle toplanacak.
Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Ana gündem; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Bölgedeki askeri hareketlilik, savaşın olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.
AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ DE DEĞERLENDİRİLECEK
Bölgesel güvenlik başlığının bir diğer önemli gündem maddesi de Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim. Sınır hattındaki çatışmaların bölge istikrarına etkisi ve Türkiye'nin izlediği diplomatik temaslar kabinede gözden geçirilecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar görüşülecek.
Ekonomi ve enerji gündemi de masada olacak
Kabinede ekonomideki son gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyonla mücadele, piyasalardaki son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin atılabilecek yeni adımlar gözden geçirilecek. Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle küresel piyasalarda artan enerji fiyatları da masaya yatırılacak.
Kabine yoğun gündemle toplanacak
