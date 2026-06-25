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İzmir'de CHP'li iki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Başkanlar gözaltında

İzmir'de CHP'li Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 08:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de CHP'li iki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Başkanlar gözaltında

İzmir'de hafta başında rüşvet operasyonunda imar müdürünün gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi ile Balçova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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