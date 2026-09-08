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  • İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik, Esenyurt ve Küçükçekmece'de 2 adres ve 1 araca operasyon düzenledi.

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 26 kilogram 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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