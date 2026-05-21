İstanbul’da terör operasyonu: 34 yıldır aranan TKP/ML-TİKKO üyesi yakalandı
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında, 34 yıldır firari olan TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü üyesi H.K., jandarmanın aylar süren takibinin ardından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tokat ve İstanbul jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla 34 yıllık firari TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi H.K. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uzun süreli takip ve teknik çalışmalar neticesinde, terör örgütlerine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Yaklaşık 34 yıldır firari olarak izini kaybettiren TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü üyesinin saklandığı adres deşifre edildi.
Güvenlik güçlerinin incelemelerinde, şüphelinin 1992-1998 yılları arasında silahlı terör örgütü adına kırsalda ve şehir yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Geçmişe dönük operasyonel kodları çözen jandarma ekipleri, zanlının örgüt içerisindeki tüm faaliyetlerini tek tek ortaya çıkardı.
İstanbul'daki Hücre Evine Eş Zamanlı Baskın
Aylar süren titiz ve gizli çalışma sonrası kimliği ile mevcut bağlantıları netleştirilen şüpheli H.K.’nin İstanbul’da ikamet ettiği adres tespit edildi. Gerekli adli izinlerin alınmasının ardından jandarma timleri, 12 Mayıs 2026 tarihinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen baskında firari örgüt üyesi H.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Çamlıbel Cezaevine Gönderildi
İstanbul'daki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli süreç için soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a getirilen şüpheli H.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlarından tutuklanan H.K., Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
