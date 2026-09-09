İstanbul’da motosiklet denetimlerinde ceza bilançosu
İstanbul’da motosiklet denetimlerinde ceza bilançosu
İstanbul genelinde 9 Eylül 2026 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yapılan uygulamada 3 bin 897 motosiklet sorgulanırken, tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 154 bin 155 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 19:59
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 20:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller, kent genelindeki motosiklet sürücülerini kapsadı.
Denetimlerde toplam 3 bin 897 motosiklet sorgulandı. Trafik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında idari işlem yapıldı.
Cezaların toplamı 1 milyon lirayı aştı
Kontroller sonucunda uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı 1 milyon 154 bin 155 liraya ulaştı.
Denetimler, motosiklet kullanımındaki hızlı artışın ardından hazırlanan 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında gerçekleştirildi. Planla motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 102,4 arttı
Eylem planının hazırlanmasında Türkiye'deki motosiklet sayısındaki artış da etkili oldu. Açıklanan verilere göre 2020-2025 döneminde toplam motorlu taşıt sayısı yüzde 39,2 artarken motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4 olarak gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu artışın trafik güvenliği açısından yakından takip edilmesi gereken yeni bir tablo ortaya çıkardığını belirtmişti.
Kazalara yol açan ihlallere dikkat çekildi
Eylem planına ilişkin açıklamada yetersiz sürücü eğitimi ve koruyucu ekipman kullanılmamasının yanı sıra hız ve kırmızı ışık ihlalleri de motosiklet kazalarının başlıca nedenleri arasında gösterildi.
Ters yönde ve şerit kurallarına aykırı sürüş ile yaya yollarının motosikletler tarafından kullanılması da belirtilen riskli davranışlar arasında yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul’da motosiklet denetimlerinde ceza bilançosu
İstanbul genelinde 9 Eylül 2026 tarihinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yapılan uygulamada 3 bin 897 motosiklet sorgulanırken, tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 154 bin 155 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller, kent genelindeki motosiklet sürücülerini kapsadı.
Denetimlerde toplam 3 bin 897 motosiklet sorgulandı. Trafik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında idari işlem yapıldı.
Cezaların toplamı 1 milyon lirayı aştı
Kontroller sonucunda uygulanan idari para cezalarının toplam tutarı 1 milyon 154 bin 155 liraya ulaştı.
Denetimler, motosiklet kullanımındaki hızlı artışın ardından hazırlanan 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında gerçekleştirildi. Planla motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 102,4 arttı
Eylem planının hazırlanmasında Türkiye'deki motosiklet sayısındaki artış da etkili oldu. Açıklanan verilere göre 2020-2025 döneminde toplam motorlu taşıt sayısı yüzde 39,2 artarken motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4 olarak gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu artışın trafik güvenliği açısından yakından takip edilmesi gereken yeni bir tablo ortaya çıkardığını belirtmişti.
Kazalara yol açan ihlallere dikkat çekildi
Eylem planına ilişkin açıklamada yetersiz sürücü eğitimi ve koruyucu ekipman kullanılmamasının yanı sıra hız ve kırmızı ışık ihlalleri de motosiklet kazalarının başlıca nedenleri arasında gösterildi.
Ters yönde ve şerit kurallarına aykırı sürüş ile yaya yollarının motosikletler tarafından kullanılması da belirtilen riskli davranışlar arasında yer aldı.
Çok Okunanlar