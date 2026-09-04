İstanbul’da kiralık sosyal konutta teslim süreci başlıyor
İstanbul’da kiralık sosyal konutta teslim süreci başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk teslimlerin Eylül 2026 içinde yapılacağını açıkladı. Projeden kimlerin ve hangi şartlarla yararlanabileceğine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’daki yüksek kira fiyatlarına karşı planlanan uygulama, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülüyor. Kiralık sosyal konutların bir bölümünde yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, açıklanacak yararlanma şartları projenin sonraki aşamasını belirleyecek.
İlk konutlar Eylül 2026’da teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nin ardından projenin takvimine ilişkin bilgi verdi.
Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde konutların yapıldığını belirtti. İstanbul’da ise bu çalışmaya ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının ilk kez hayata geçirileceğini bildirdi.
Kiralık sosyal konutların bir bölümünün tamamlandığını açıklayan Kurum, “Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız” dedi.
Başvuru ve yararlanma şartları açıklanacak
Projeye ilişkin başvuru ve yararlanma kriterleri henüz kamuoyuna açıklanmadı. Kurum, kiralık sosyal konutlara ilişkin şartların Kabine'de Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve ayrıntıların önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti.
Açıklanacak kriterlerle birlikte kimlerin projeden yararlanabileceği ve uygulamaya ilişkin şartların netleşmesi bekleniyor.
Projenin hedefinde kira fiyatları var
Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut uygulamasının kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü çalışmalarına destek sağlamasının yanı sıra kira fiyatlarının aşağı çekilmesini hedeflediğini belirtti.
İstanbul’da “kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek” amacıyla ortaya konulan iradenin güçlendirileceğini ifade eden Kurum, projenin bu kapsamda yürütüleceğini kaydetti.
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İstanbul’da kiralık sosyal konutta teslim süreci başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk teslimlerin Eylül 2026 içinde yapılacağını açıkladı. Projeden kimlerin ve hangi şartlarla yararlanabileceğine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
İstanbul’daki yüksek kira fiyatlarına karşı planlanan uygulama, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülüyor. Kiralık sosyal konutların bir bölümünde yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, açıklanacak yararlanma şartları projenin sonraki aşamasını belirleyecek.
İlk konutlar Eylül 2026’da teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nin ardından projenin takvimine ilişkin bilgi verdi.
Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde konutların yapıldığını belirtti. İstanbul’da ise bu çalışmaya ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının ilk kez hayata geçirileceğini bildirdi.
Kiralık sosyal konutların bir bölümünün tamamlandığını açıklayan Kurum, “Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız” dedi.
Başvuru ve yararlanma şartları açıklanacak
Projeye ilişkin başvuru ve yararlanma kriterleri henüz kamuoyuna açıklanmadı. Kurum, kiralık sosyal konutlara ilişkin şartların Kabine'de Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve ayrıntıların önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti.
Açıklanacak kriterlerle birlikte kimlerin projeden yararlanabileceği ve uygulamaya ilişkin şartların netleşmesi bekleniyor.
Projenin hedefinde kira fiyatları var
Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut uygulamasının kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü çalışmalarına destek sağlamasının yanı sıra kira fiyatlarının aşağı çekilmesini hedeflediğini belirtti.
İstanbul’da “kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek” amacıyla ortaya konulan iradenin güçlendirileceğini ifade eden Kurum, projenin bu kapsamda yürütüleceğini kaydetti.
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