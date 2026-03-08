İstanbul’da bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılıyor
İstanbul’da bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadıköy’de trafik düzenlemesi yapılırken Taksim’de metro ve füniküler hattında geçici değişiklik uygulanacak.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 08:33
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 08:35
İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle Kadıköy’de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentte belirli ulaşım noktalarında geçici düzenlemeler uygulanacak.
Kadıköy’deki programlar kapsamında saat 11.00 itibarıyla bazı güzergâhların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Yapılan duyuruya göre Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapalı olacak.
Kadıköy’de kapatılacak yollar açıklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Mart kapsamında Kadıköy’de düzenlenecek etkinlikler nedeniyle belirli yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Kapatılacak güzergâhlar arasında tramvay hattı boyunca yer alan Söğütlüçeşme, Bahariye ve Albay Faik Sözdener caddeleri yer aldı.
Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
Taksim metro ve füniküler hattında geçici düzenleme
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bazı raylı sistem hatlarında geçici işletme değişikliği uygulanacağı bildirildi.
Buna göre saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
Şişhane’de bir çıkış kapatılacak
Açıklamada ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edildi. Yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtildi.
M2 hattında çalışan trenlerin ise Taksim istasyonunda durmadan seferine devam edeceği kaydedildi.
