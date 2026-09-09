İstanbul’da 3 plaj için geçici kapatma talimatı

İstanbul Valiliği, kent genelinde yoğun kullanılan 15 plajdan 4 Eylül 2026'da alınan numunelerin incelenmesi sonucunda üç noktada halk sağlığı standartlarına uygun olmayan sonuçlar tespit edildiğini açıkladı. Bakırköy ve Sarıyer'deki söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat gönderilirken, kirlilik kaynaklarına ilişkin yapılacak çalışmalar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:00
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 18:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre numune çalışması, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yoğun kullanılan 15 plajda gerçekleştirildi. 4 Eylül'de alınan örnekler halk sağlığı standartları kapsamında incelemeye tabi tutuldu.
İncelemeler sonucunda Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı belirlendi.
İlgili kurumlara resmi bildirim yapıldı
Valilik, sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara resmi bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Kurumlardan muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, bu kaynakların giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması istendi.
İlgili ilçe belediye başkanlıklarına da üç yüzme alanının geçici olarak kapatılması yönünde talimat gönderildi. Halkın tabela, afiş, anons ve benzeri yöntemlerle bilgilendirilmesi ile gerekli tüm tedbirlerin alınması talep edildi.
Kapatma kararı geçici olarak uygulanacak
Valiliğin açıklamasında yüzme alanlarına ilişkin işlemin geçici kapatma niteliğinde olduğu belirtildi. Kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar İBB ile ilgili kurumlar tarafından yürütülecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul’da 3 plaj için geçici kapatma talimatı
İstanbul Valiliği, kent genelinde yoğun kullanılan 15 plajdan 4 Eylül 2026'da alınan numunelerin incelenmesi sonucunda üç noktada halk sağlığı standartlarına uygun olmayan sonuçlar tespit edildiğini açıkladı. Bakırköy ve Sarıyer'deki söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat gönderilirken, kirlilik kaynaklarına ilişkin yapılacak çalışmalar izlenecek.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre numune çalışması, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yoğun kullanılan 15 plajda gerçekleştirildi. 4 Eylül'de alınan örnekler halk sağlığı standartları kapsamında incelemeye tabi tutuldu.
İncelemeler sonucunda Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numunelerin standartlara uygun olmadığı belirlendi.
İlgili kurumlara resmi bildirim yapıldı
Valilik, sonuçların ardından İBB ve ilgili kurumlara resmi bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Kurumlardan muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, bu kaynakların giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması istendi.
İlgili ilçe belediye başkanlıklarına da üç yüzme alanının geçici olarak kapatılması yönünde talimat gönderildi. Halkın tabela, afiş, anons ve benzeri yöntemlerle bilgilendirilmesi ile gerekli tüm tedbirlerin alınması talep edildi.
Kapatma kararı geçici olarak uygulanacak
Valiliğin açıklamasında yüzme alanlarına ilişkin işlemin geçici kapatma niteliğinde olduğu belirtildi. Kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar İBB ile ilgili kurumlar tarafından yürütülecek.
Çok Okunanlar