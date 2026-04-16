İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni tutuklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltındaki Onur Çelik tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 14’e çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 22:23
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde İsrail Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu bina önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda yaralı olarak yakalanan şüpheli Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14’e yükseldi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent Mahallesi Cömert Sokak’ta bulunan Yapı Kredi Plaza önünde meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülüyor. Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan Çelik’in tedavi sürecinin ardından adli işlemleri tamamlandı.
Soruşturmada tutuklu sayısı artıyor
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u 11 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 kişi savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 13’e yükselmişti. Onur Çelik’in de tutuklanmasıyla birlikte sayı 14 oldu.
Diğer şüphelinin tedavisi sürüyor
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli Ahmet İmrak’ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken yeni gözaltı ve adli işlemlerin olup olmayacağı yakından izleniyor.
