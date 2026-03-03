İsrail’de CNN Türk ekibine müdahale sonrası ne oldu?
İsrail’de CNN Türk ekibine müdahale sonrası ne oldu?
İsrail’de CNN Türk ekibine müdahale sonrası yaşanan gelişmeler netleşti. Tel Aviv’de gözaltına alınan muhabir ve kameraman serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 20:40
İsrail’de İran’ın füze saldırılarının ardından artan güvenlik önlemleri kapsamında Tel Aviv’den canlı yayın yapan CNN Türk ekibine müdahale edildi. Muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, yayın sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Telefonlarına el konulan ekipten daha sonra iyi haber geldi. Olayın basın faaliyetlerine etkisinin nasıl şekilleneceği ise yakından izleniyor.
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı operasyonların dördüncü gününde bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı. Tel Aviv’den gelişmeleri aktarmaya çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a canlı yayın sırasında müdahale edildi.
Canlı yayında müdahale anları paylaşıldı
CNN Türk tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yayın sırasında ekibe müdahale ettiği ve telefonlarına el koyduğu görüldü. Yayının aniden kesildiği anlar ekranlara yansıdı.
Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, iki gazetecinin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını doğruladı.
Gözaltı süreci ve serbest bırakılma
Gözaltına alınan muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ın, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest bırakılma sürecine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
İsrail’de CNN Türk ekibine müdahale sonrası ne oldu?
İsrail’de CNN Türk ekibine müdahale sonrası yaşanan gelişmeler netleşti. Tel Aviv’de gözaltına alınan muhabir ve kameraman serbest bırakıldı.
İsrail’de İran’ın füze saldırılarının ardından artan güvenlik önlemleri kapsamında Tel Aviv’den canlı yayın yapan CNN Türk ekibine müdahale edildi. Muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, yayın sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Telefonlarına el konulan ekipten daha sonra iyi haber geldi. Olayın basın faaliyetlerine etkisinin nasıl şekilleneceği ise yakından izleniyor.
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı operasyonların dördüncü gününde bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı. Tel Aviv’den gelişmeleri aktarmaya çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a canlı yayın sırasında müdahale edildi.
Canlı yayında müdahale anları paylaşıldı
CNN Türk tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yayın sırasında ekibe müdahale ettiği ve telefonlarına el koyduğu görüldü. Yayının aniden kesildiği anlar ekranlara yansıdı.
Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, iki gazetecinin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını doğruladı.
Gözaltı süreci ve serbest bırakılma
Gözaltına alınan muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’ın, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest bırakılma sürecine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
