Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İnşatta facia! İşçiden acı haber geldi
Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.
Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.
Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çok Okunanlar