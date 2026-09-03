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İnşatta facia! İşçiden acı haber geldi

Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 12:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İnşatta facia! İşçiden acı haber geldi

Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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