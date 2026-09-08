İletişim Başkanı Duran: Filenin Sultanları bu kez dezenformasyona karşı sahada
İletişim Başkanı Duran: Filenin Sultanları bu kez dezenformasyona karşı sahada
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın “Dezenformasyona Dur De” kampanyasına destek verdiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 21:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran, paylaşımında, “CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada!” ifadelerini kullandı.
“Algı operasyonlarına karşı farkındalık oluşturuyorlar”
Filenin Sultanları’nın kampanyaya katılımının amacına ilişkin bilgi veren Duran, dijital medya platformlarında yayılan yanlış haberler ve bilgi kirliliğine dikkat çekti.
Duran, “Filenin Sultanları, ‘Dezenformasyona Dur De’ kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor.” dedi.
“Doğru bilginin ve sağduyunun mücadelesine destek veriyor”
Millî sporcuların kampanyaya verdiği destek için teşekkür eden Duran, “Millî formayı taşırken gösterdikleri başarılarla hepimizin göğsünü kabartan sporcularımız; dijital dünyada da doğru bilginin, sağduyunun ve hakikatin mücadelesine destek veriyor.” ifadelerini kullandı.
Duran, vatandaşları da kampanyaya destek vermeye davet ederek, “Şampiyonlarımıza hakikat mücadelemize verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyor; tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede tek yürek olmaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.
“Doğrulanmamış bilgiye geçit verme”
İletişim Başkanı Duran, açıklamasını Filenin Sultanları’nın kampanya kapsamında verdiği mesajı paylaşarak tamamladı:
“Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme!”
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İletişim Başkanı Duran: Filenin Sultanları bu kez dezenformasyona karşı sahada
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın “Dezenformasyona Dur De” kampanyasına destek verdiğini duyurdu.
Duran, paylaşımında, “CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımız, bu kez hakikat mücadelemiz için sahada!” ifadelerini kullandı.
“Algı operasyonlarına karşı farkındalık oluşturuyorlar”
Filenin Sultanları’nın kampanyaya katılımının amacına ilişkin bilgi veren Duran, dijital medya platformlarında yayılan yanlış haberler ve bilgi kirliliğine dikkat çekti.
Duran, “Filenin Sultanları, ‘Dezenformasyona Dur De’ kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor.” dedi.
“Doğru bilginin ve sağduyunun mücadelesine destek veriyor”
Millî sporcuların kampanyaya verdiği destek için teşekkür eden Duran, “Millî formayı taşırken gösterdikleri başarılarla hepimizin göğsünü kabartan sporcularımız; dijital dünyada da doğru bilginin, sağduyunun ve hakikatin mücadelesine destek veriyor.” ifadelerini kullandı.
Duran, vatandaşları da kampanyaya destek vermeye davet ederek, “Şampiyonlarımıza hakikat mücadelemize verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyor; tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede tek yürek olmaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.
“Doğrulanmamış bilgiye geçit verme”
İletişim Başkanı Duran, açıklamasını Filenin Sultanları’nın kampanya kapsamında verdiği mesajı paylaşarak tamamladı:
“Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme!”
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