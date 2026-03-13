İlber Ortaylı’nın sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündemde.. O sözleri yürek yaktı
Son 1 yıldır sağlık sorunları yaşayan bugün de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tarihçi, yazar hocaların hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık süreciyle ilgili gelişmeler ve sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yeniden gündeme geldi. O açıklaması yürekleri yaktı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 18:18
Ocak ayında prostat ameliyatı geçirdiği ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü açıklanan Ortaylı’nın sağlık durumunun bir dönem ağırlaştığı, tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Bu süreçte usta tarihçinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yeniden konuşulmaya başlandı.
Sağlık sürecini anlatmıştı
Ortaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sağlık sorunlarıyla dolu bir dönem geçirdiğini belirterek Koç Hastanesi’ndeki doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Sevgili okurlarım, biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum. Bunu Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarına, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline borçluyum. Bir müddet yakında yayımlanacak kitaplarıma yoğunlaşacağım. Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim.”
“Hayat kendimizi zehir etmeye gelmez”
Ünlü tarihçi mesajında yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara da değinerek yaşamın küçük mutluluklarla yeniden düzenlenebileceğini ifade etti. Ortaylı paylaşımında, “Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun farkındayım. Ancak hayat bütün bunların içinde kendimizi zehir etmeye gelmez. Etrafımıza biraz daha dikkatle bakmak ve hayatımızı küçük zevklerle yeniden düzenlemek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.
Okurlarıyla yeniden buluşmak istediğini söylemişti
Sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarına devam etmek istediğini belirten Ortaylı, yeni kitaplarına yoğunlaşacağını ve okurlarıyla yeniden bir araya gelmeyi beklediğini ifade etmişti. Özellikle “Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
