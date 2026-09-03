İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı ile Kent Lokantaları’ndan Sorumlu Şube Müdürü’nün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 09:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mülkiye Müfettişliği Ve Bilirkişi Raporları Soruşturmanın Merkezinde
Soruşturmanın temelini İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemeleri oluşturuyor. İncelemelerde, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan bazı ihalelerde kamu zararına neden olunduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde tespitler yer aldı. İddialar arasında İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de bulunduğu öğrenildi.
Üst Düzey Yöneticiler Ve Meclis Üyesi De Listede
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Kent Lokantalarından da sorumlu Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
Şüphelilerin Hukuki Ve Adli Durumu
Hakkında adli işlem başlatılan 14 kişilik listedeki şüphelilerin durumu şu şekildedir:
Mustafa Sökmen (İBB Satınalma Daire Başkanı) – Gözaltında
Ali Toy (İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
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İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı ile Kent Lokantaları’ndan Sorumlu Şube Müdürü’nün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mülkiye Müfettişliği Ve Bilirkişi Raporları Soruşturmanın Merkezinde
Soruşturmanın temelini İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemeleri oluşturuyor. İncelemelerde, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan bazı ihalelerde kamu zararına neden olunduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı yönünde tespitler yer aldı. İddialar arasında İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de bulunduğu öğrenildi.
Üst Düzey Yöneticiler Ve Meclis Üyesi De Listede
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Kent Lokantalarından da sorumlu Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki de bulunuyor.
Şüphelilerin Hukuki Ve Adli Durumu
Hakkında adli işlem başlatılan 14 kişilik listedeki şüphelilerin durumu şu şekildedir:
Mustafa Sökmen (İBB Satınalma Daire Başkanı) – Gözaltında
Ali Toy (İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
Rezzan Neslihan Vural (İBB Finansman Müdürü) – Gözaltında
Gökhan Fırtına (İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
Talha Özyurt (İBB Satınalma Müdürü) – Gözaltında
Volkan Karagöz (İBB Satınalma Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
Saliha Ülkü Aydoğan (İBB Gelirler Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
Mehmet Yücetürk (İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı) – Gözaltında
Abdulkerim Hazırbaba (İBB Tekniker) – Gözaltında
Mustafa Delipoyraz (İBB Mühendis) – Gözaltında
Ekrem Baki (İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi) – Gözaltında
Vedat Taşdelen (ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi) – Gözaltında
Mahmut Berk Şahin (TEKNOGEN Araç Makina firma sahibi) – Yurt dışında
Onur Gülin (İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı) – Ceza infaz kurumında
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli süreçler sürdürülüyor.
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