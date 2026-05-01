İBB dosyası Böcek'in gelinine uzandı! ''Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla''

Yolsuzluk sanığı CHP'li Muhittin Böcek'in gelini ve 2 kişi için gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yakalanan Zuhal Böcek, Antalya dosyası kapsamında verdiği ifadede eşinin ve kayınpederinin mal edinimiyle ilgili önemli detaylar paylaşmıştı. WhatsApp'ta “Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla' yazışması iddianameye giren Zuhal Böcek, bu kez İBB'deki yolsuzluk dosyası kapsamında ifade verecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 09:23
İBB soruşturması Antalya'ya uzandı. Tutuklu CHP'li başkan Böcek'in gelini gözaltına alındı. Dosyadan Zuhal Böcek'in kocasına gönderdiği "Zeynep'e (eski eşi) akladığın 75 milyon TL'yi açıkla" mesajı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, suç örgütü, rüşvet, dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek gibi suçlardan yürütülen soruşturma Antalya'ya uzandı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İSTİFAYA KIZDI, DEŞİFRE ETTİ
Zuhal Böcek ve 1 şüpheli gözaltına alınırken; firari zanlı ise aranıyor. Aynı dosyada daha önce Muhittin Böcek'in başdanışmanı, 2 belediye çalışanı ve 2 şoför tutuklanmıştı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında Zuhal Böcek ve eşi Gökhan Böcek'in telefon incelemesinde WhatsApp mesajları da ortaya çıktı. Mesajlarına göre, Gökhan Böcek, eşinden belediyede işe soktuğu yeğeninin istifa etmesini istedi. Bu durumu sinirlenen Zuhal Böcek, kocasının eski eş Zeynep Kerimoğlu'nu ima ederek "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla" şeklinde yanıt verdi.
BELEDİYE ARACIYLA KOKAİN SEVKIYATI!
WhatsApp mesajlarında Zuhal Böcek'in eşine "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar her şeyin mesajı var" ifadelerini kullandığı görüldü. Gökhan Böcek'in ise bu mesajlara karşılık eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" dediği kayıtlara geçti.
