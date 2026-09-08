İBB davasında dikkat çeken beyanlar: dolar dolu çanta ve Olay TV iddiası
İBB davasında dikkat çeken beyanlar: dolar dolu çanta ve Olay TV iddiası
İBB davasının 12’nci gününde savunma yapan tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yalçınkaya, Fatih Keleş’in ofisten dolar bulunan bir çantayla ayrıldığını gördüğünü ve Olay TV’nin satın alınması yönünde kendisine talimat verildiğinin söylendiğini öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ikinci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmanın 12’nci gününde ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya, dosyada firari sanık olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu ile geçmişteki ticari ilişkisine ve tanık olduğunu öne sürdüğü çeşitli olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Fatih Keleş’i şirketlere ortak edeceğini söyledi”
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu ile ilişkisinin akaryakıt ticareti üzerinden başladığını belirterek, kendisine olan borçların ödenmesi konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını anlattı.
Gülibrahimoğlu’nun bir dönem Fatih Keleş’i şirketlerine ortak edeceğini söylediğini öne süren Yalçınkaya, Keleş’in İBB’de etkili bir isim olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı bulunduğunu kendisinin Gülibrahimoğlu’ndan duyduğunu ifade etti.
Yalçınkaya ayrıca bazı AVM’ler ile imar ve iskân sorunu bulunan yerlerden para toplandığına ilişkin konuşmalara tanık olduğunu, bu paraların sosyal medya faaliyetleri ve çeşitli harcamalarda kullanılmasının gündeme geldiğini iddia etti.
Duruşmada “dolar dolu çanta” anlatımı
Savcının, Yalçınkaya’nın daha önceki ifadelerinde yer alan “dolar dolu çanta” iddiasını sorması üzerine sanık, Gülibrahimoğlu’nun Etiler’deki ofisinde Fatih Keleş’i gördüğünü anlattı.
Yalçınkaya, ofise gittiğinde Keleş için bir çanta hazırlandığını ve Keleş’in çantayı alarak ofisten ayrıldığını belirterek, çantanın hafif aralık olduğunu ve içerisinde dolar gördüğünü öne sürdü. Paranın hangi amaçla verildiğini ise bilmediğini söyledi.
Sanık ayrıca Gülibrahimoğlu’nun Kemerburgaz’da aldığı bir evin yanında bulunan başka bir evi “Fatih abiye aldım” şeklinde ifade ettiğini de iddia etti.
Hakan Karanis ve para iddiası
Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirttiği Hakan Karanis’e de Gülibrahimoğlu tarafından zaman zaman para gönderildiğini öne sürdü.
Bu paraların neden gönderildiğine ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını belirten Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisine Karanis’in İmamoğlu’na ulaşabilmek ve İBB’de iş yapmak amacıyla yanında tutulduğunu söylediğini iddia etti.
Olay TV’nin satın alınmasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Duruşmada gündeme gelen başlıklardan biri de Olay TV oldu. Savcının, kanalın satın alınması sürecini sorması üzerine Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisini Olay TV’nin bulunduğu binaya götürdüğünü ve bazı haber kanallarının istenilen şekilde yayın yapmadığını söylediğini aktardı.
Yalçınkaya, alternatif bir haber kanalı oluşturmak amacıyla Olay TV’nin satın alınmak istendiğinin kendisine anlatıldığını belirterek, Gülibrahimoğlu’nun “patron emir verdi” şeklinde bir ifade kullandığını öne sürdü.
“Ailem ve eşim tehdit edildi” iddiası
Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi yönünde baskı gördüğünü de iddia etti. Gülibrahimoğlu’nun kendisini operasyon yapılacağı ve yeniden gözaltına alınacağı yönünde söylemlerle baskı altında tuttuğunu öne süren Yalçınkaya, cezaevinde bulunduğu dönemde ailesi ve eşinin de tehdit edildiğini söyledi.
Yurt dışına para çıkarma iddiası
Yalçınkaya’nın duruşmada dile getirdiği bir diğer iddia ise yurt dışına para çıkarılmasıyla ilgili oldu.
Gülibrahimoğlu’nun çeşitli imar ve iskân işlerinden para elde ettiğini öne sürdüğünü belirten Yalçınkaya, bu paraların yurt dışında yatırıma dönüştürülmesinden bahsettiğini iddia etti. Gülibrahimoğlu’nun özel jetlerle sık sık yurt dışına çıktığını ve kendisine para götürdüğünü söylediğini öne süren Yalçınkaya, daha sonra kripto varlıklar ve “soğuk cüzdan” üzerinden para transferinden söz edildiğini aktardı.
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun bu amaçla bir kripto varlık şirketi kurduğunu da iddia etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İBB davasında dikkat çeken beyanlar: dolar dolu çanta ve Olay TV iddiası
İBB davasının 12’nci gününde savunma yapan tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yalçınkaya, Fatih Keleş’in ofisten dolar bulunan bir çantayla ayrıldığını gördüğünü ve Olay TV’nin satın alınması yönünde kendisine talimat verildiğinin söylendiğini öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ikinci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmanın 12’nci gününde ifade veren iş insanı Sarp Yalçınkaya, dosyada firari sanık olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu ile geçmişteki ticari ilişkisine ve tanık olduğunu öne sürdüğü çeşitli olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Fatih Keleş’i şirketlere ortak edeceğini söyledi”
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu ile ilişkisinin akaryakıt ticareti üzerinden başladığını belirterek, kendisine olan borçların ödenmesi konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını anlattı.
Gülibrahimoğlu’nun bir dönem Fatih Keleş’i şirketlerine ortak edeceğini söylediğini öne süren Yalçınkaya, Keleş’in İBB’de etkili bir isim olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı bulunduğunu kendisinin Gülibrahimoğlu’ndan duyduğunu ifade etti.
Yalçınkaya ayrıca bazı AVM’ler ile imar ve iskân sorunu bulunan yerlerden para toplandığına ilişkin konuşmalara tanık olduğunu, bu paraların sosyal medya faaliyetleri ve çeşitli harcamalarda kullanılmasının gündeme geldiğini iddia etti.
Duruşmada “dolar dolu çanta” anlatımı
Savcının, Yalçınkaya’nın daha önceki ifadelerinde yer alan “dolar dolu çanta” iddiasını sorması üzerine sanık, Gülibrahimoğlu’nun Etiler’deki ofisinde Fatih Keleş’i gördüğünü anlattı.
Yalçınkaya, ofise gittiğinde Keleş için bir çanta hazırlandığını ve Keleş’in çantayı alarak ofisten ayrıldığını belirterek, çantanın hafif aralık olduğunu ve içerisinde dolar gördüğünü öne sürdü. Paranın hangi amaçla verildiğini ise bilmediğini söyledi.
Sanık ayrıca Gülibrahimoğlu’nun Kemerburgaz’da aldığı bir evin yanında bulunan başka bir evi “Fatih abiye aldım” şeklinde ifade ettiğini de iddia etti.
Hakan Karanis ve para iddiası
Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirttiği Hakan Karanis’e de Gülibrahimoğlu tarafından zaman zaman para gönderildiğini öne sürdü.
Bu paraların neden gönderildiğine ilişkin doğrudan bilgisinin olmadığını belirten Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisine Karanis’in İmamoğlu’na ulaşabilmek ve İBB’de iş yapmak amacıyla yanında tutulduğunu söylediğini iddia etti.
Olay TV’nin satın alınmasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Duruşmada gündeme gelen başlıklardan biri de Olay TV oldu. Savcının, kanalın satın alınması sürecini sorması üzerine Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisini Olay TV’nin bulunduğu binaya götürdüğünü ve bazı haber kanallarının istenilen şekilde yayın yapmadığını söylediğini aktardı.
Yalçınkaya, alternatif bir haber kanalı oluşturmak amacıyla Olay TV’nin satın alınmak istendiğinin kendisine anlatıldığını belirterek, Gülibrahimoğlu’nun “patron emir verdi” şeklinde bir ifade kullandığını öne sürdü.
“Ailem ve eşim tehdit edildi” iddiası
Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi yönünde baskı gördüğünü de iddia etti. Gülibrahimoğlu’nun kendisini operasyon yapılacağı ve yeniden gözaltına alınacağı yönünde söylemlerle baskı altında tuttuğunu öne süren Yalçınkaya, cezaevinde bulunduğu dönemde ailesi ve eşinin de tehdit edildiğini söyledi.
Yurt dışına para çıkarma iddiası
Yalçınkaya’nın duruşmada dile getirdiği bir diğer iddia ise yurt dışına para çıkarılmasıyla ilgili oldu.
Gülibrahimoğlu’nun çeşitli imar ve iskân işlerinden para elde ettiğini öne sürdüğünü belirten Yalçınkaya, bu paraların yurt dışında yatırıma dönüştürülmesinden bahsettiğini iddia etti. Gülibrahimoğlu’nun özel jetlerle sık sık yurt dışına çıktığını ve kendisine para götürdüğünü söylediğini öne süren Yalçınkaya, daha sonra kripto varlıklar ve “soğuk cüzdan” üzerinden para transferinden söz edildiğini aktardı.
Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun bu amaçla bir kripto varlık şirketi kurduğunu da iddia etti.
Çok Okunanlar